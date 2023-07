Sogeclair : chiffre d'affaires semestriel en hausse de 7,4%

(Boursier.com) — Sogeclair affiche un chiffre d'affaires de 72,6 ME au premier semestre 2023, en progression de 7,4%. Ce sont les secteurs de l'aviation commerciale (+17,4%), de la défense, du ferroviaire et de l'aviation d'affaires (chacun entre +8,2% et +8,7%) qui tirent cette croissance alors que l'automobile (-6,3%) et l'industrie (-36,1%) souffrent.

Au 2ème trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 6,7%.

Le groupe précise que son plan ONE Sogeclair est en place et que ses marchés sont dynamiques. " La croissance potentielle est forte, elle sera fonction de la capacité à recruter de nouveaux collaborateurs sur tous les continents dans un contexte de marché tendu ", ajoute Sogeclair.