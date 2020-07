Sogeclair : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 24%

Sogeclair : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 24%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sogeclair a enregistré une baisse de 24% de son chiffre d'affaires semestriel à 68,9 millions d'euros. Il est tombé à 25,6 ME sur le 2ème trimestre comparé à 45,6 ME au T2 2019. La division simulation (un quart de l'activité globale) est quand même en progression de 21% et de 12,5% sur le 2ème trimestre.

En guise de perspectives, Sogeclair explique que le marché de l'aviation commerciale, malgré son très fort ralentissement, reste favorable à moyen terme (entre 3 et 5 ans) et estime que ceux de l'aviation d'affaires et du spatial devraient revenir fin 2020 proche de leurs niveaux d'avant crise. Le groupe ajoute que sa trésorerie est sécurisée pour faire face aux coûts de restructurations qui ont déjà été lancés et aux investissements d'avenir.