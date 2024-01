Sogeclair : chiffre d'affaires 2023 proche de 150 ME

(Boursier.com) — Le groupe d'ingénierie Sogeclair a publié un chiffre d'affaires 2023 de 148 millions d'euros, en hausse de 9,7% sur un an et de 10,6% à taux de change constant. Avec un quatrième trimestre à +13,8%, le groupe enregistre un 11ème trimestre consécutif de hausse du chiffre d'affaires à périmètre constant.

La croissance de l'activité est tirée par l'Europe, et l'Amérique du Nord qui constitue un levier de croissance majeur dans le plan One Sogeclair 2030.

" Nos marchés sont en croissance, nos technologies porteuses pour une mobilité plus sobre et plus sûre, nos implantations géographiques sont à fort potentiel, ce qui soutient notre attractivité ", annonce Sogeclair en affichant sa confiance pour une croissance en 2024 et pour l'exécution de son plan 2030 qui vise un chiffre d'affaires de 250 ME.