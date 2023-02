Sogeclair : chiffre d'affaires 2022 en hausse de 11,5%

(Boursier.com) — Sogeclair a publié un chiffre d'affaires 2022 de 134,9 millions d'euros, en hausse de 11,5% sur un an et de 8,1% à périmètre et taux de change constants. Avec un troisième trimestre à +6,5%, le groupe enregistre un 7ème trimestre consécutif de hausse du chiffre d'affaires.

Sogeclair souligne notamment la poursuite du rebond de l'aviation commerciale (un tiers du chiffre d'affaires) et la bonne tenue de l'aviation d'affaires (près de 40% du chiffre d'affaires).

Sogeclair annonce que ses technologies déployées au service de la nécessité de transformation des transports plus verts permettent d'envisager une nouvelle année de croissance pour 2023.