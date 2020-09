Sogeclair : 1er semestre dans le rouge

(Boursier.com) — L 'activité du 1er semestre de Sogeclair a été pénalisée par la crise du Covid-19 avec une baisse de 43,9% du CA sur le seul 2ème trimestre. La division Aéronautique (-54% au T2) pâtit des fermetures de sites pour l'aviation d'affaires et le spatial, et des baisses de cadences et d'ingénierie pour l'aviation commerciale. Le Véhiculier baisse de 65,7% (T2) et la Simulation progresse de 12,5% (T2) grâce à son bon carnet de commande. Le CA semestriel total décline de 24% à 68,9 ME, avec un second trimestre de 25,6 ME. L'Ebitda est dans le rouge de 1,1 ME, contre +5,4 ME sur le S1 de l'année antérieure. Les provisions et charges liées au covid se situent à 15,2 ME. Ainsi, la perte opérationnelle semestrielle se situe à 17,1 ME contre +1,2 ME un an plus tôt. La perte nette du semestre ressort à 16,3 ME.

Le marché de l'aéronautique commerciale subit une baisse forte et durable pour les semestres à venir, mais reste toutefois favorable à moyen terme (3 à 5 ans) selon le groupe. Les marchés de l'aviation d'affaires, du spatial et plus généralement de l'investissement dans les transports qui ont connu une baisse importante au deuxième trimestre, voient un redémarrage plus rapide. Sogeclair a, sur la base de ces constats, dès le 2ème trimestre 2020, pris les mesures d'adaptation nécessaires en vue de rétablir au plus tôt ses niveaux de croissance et de profitabilité de long terme.