Sogeclair : -1

(Boursier.com) — Sogeclair recule de 1% à 19,50 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre 2021 en repli de 33,7% à 28,7 ME. A périmètre et taux de change constants, le recul est de 28,7%.

Lors de l'Assemblée Générale du 12 mai prochain, un dividende de 0,90 euro par action avec option de paiement en titres sera soumis au vote. Le Président Directeur Général et sa famille (66% du capital) ont fait part de leur intention de percevoir leurs dividendes en actions.

Comme anticipé, le 1er trimestre marque la fin de l'adaptation de Sogeclair aux conséquences de la crise sanitaire sur l'aéronautique et sur l'automobile. Les mesures prises en 2020, le maintien d'une politique de 'R&D' soutenue par les plans de relance, et un bilan renforcé permettent de poursuivre la transformation de Sogeclair qui sera présentée au 2ème semestre. La suite de l'exercice devrait confirmer la croissance annoncée au-delà de ce 1er trimestre... Parmi les derniers avis d'analystes, GreenSome Finance a rehaussé son objectif de cours de 28 à 30 euros en restant à l'achat.