Software AG : bientôt vendu ?

(Boursier.com) — Software AG pourrait changer de propriétaire. L'éditeur de logiciels basé à Darmstadt, en Allemagne, travaille avec des conseillers pour évaluer l'intérêt d'acheteurs potentiels, y compris des sociétés de capital-investissement, croit savoir 'Bloomberg' en citant des personnes proches du dossier. Les délibérations n'en sont qu'à leurs débuts et il n'y a aucune certitude qu'elles débouchent sur une transaction. Toute opération nécessiterait probablement le soutien de la Fondation Software AG, qui détient plus de 30% de l'éditeur de logiciels. Cette fondation caritative a été créée par le fondateur Peter Schnell dans les années 1990.

Cette information suffit néanmoins à entrainer une forte spéculation sur le titre ce matin puisque ce dernier s'envole de 7% à Francfort pendant que le DAX abandonne 3%.

Fondé en 1969, Software est un développeur de logiciels d'entreprise qui sert plus de 10.000 clients. Selon son site web, 50% des entreprises du Fortune 500 comptent parmi ses clients. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 599 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année, globalement stable par rapport à la même période de 2020.

Bryan Garnier considère que les fonds de capital-investissement sont susceptibles d'être les plus intéressés par Software AG compte tenu des multiples de valorisation raisonnables de la firme, et de la possibilité de porter sa marge à 25-30% d'ici 2023. S'il ne peut exclure l'intérêt de certains concurrents ou d'autres sociétés de logiciels, le broker doute de ce scénario: il est peu probable que des sociétés de logiciels à croissance rapide s'intéressent à Adabas & Natural, qui est très rentable mais génère des revenus stagnants ; les grands éditeurs de logiciels tels que SAP, IBM ou Oracle ne courent plus après ce type d'entreprise, d'autant plus que Software AG a fait le choix de l'indépendance.