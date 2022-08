SoftBank : des pertes astronomiques

(Boursier.com) — SoftBank continue à afficher des pertes impressionnantes. Le conglomérat japonais a ainsi essuyé un déficit net sans précédent de 23 milliards d'euros au deuxième trimestre, plombé par une perte de 2.330 milliards de yens de son véhicule d'investissement Vision Fund après une perte alors record de 2.200 MdsY au trimestre précédent. Le géant nippon continue à souffrir de la baisse des valeurs technologiques en lien avec la remontée des taux d'intérêt.

Interrogé sur les leçons qu'il a tirées de l'expérience, Masayoshi Son, fondateur et directeur général de SoftBank, a déclaré : "la perte est la plus importante de l'histoire de notre entreprise et nous la prenons très au sérieux... Il y en a trop (ndlr : de leçons à tirer) pour les compter". Le plus grand fonds technologique au monde détient des participations importantes dans des centaines de startups non cotées. Mais la baisse des valorisations de la tech a épuisé la capacité de SoftBank à transformer ses sociétés en groupes publiques et à accroître ses liquidités pour alimenter de nouveaux gros paris.

"Pour le fonds de vision SoftBank, nous savons que nous devons réduire considérablement les coûts opérationnels", a souligné le dirigeant. "Notre vision reste la même, nos convictions restent les mêmes. Mais nous savons que nous devons réduire les coûts opérationnels, y compris les effectifs. Pour les nouveaux investissements, nous devons être plus sélectifs".

SoftBank, qui détient des participations dans Uber, Coupang ou encore DoorDash a également été pénalisé par une perte de change de 820 milliards de yens en raison de la faiblesse du yen.