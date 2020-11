Sofragi : tout savoir sur le déroulé de la transformation en Sicav

Sofragi : tout savoir sur le déroulé de la transformation en Sicav









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sofragi , qui a convoqué une Assemblée générale mixte le 18 décembre, communique sur le déroulé de principe de transformation en Société d'Investissement à Capital Variable (Sicav) sous conditions suspensives de l'obtention par l'Autorité des marchés financiers (AMF) :

- d'une confirmation de l'absence de mise en oeuvre d'une offre publique de retrait par l'actionnaire majoritaire (Groupe Aviva), et

- de l'agrément de Sofragi en tant que Sicav.

En effet, l'AMF a accordé à Sofragi son agrément en tant que Sicav. Il reste donc à lever la condition liée à l'obtention de l'absence de mise en oeuvre d'une offre publique de retrait par l'actionnaire majoritaire, demande en cours d'examen. Sous réserve de la levée de cette dernière condition avant l'Assemblée générale mixte convoquée du 18 décembre, et de l'approbation par les actionnaires de l'ensemble des résolutions proposées à cette Assemblée, la transformation de Sofragi en Sicav non cotée interviendrait selon le calendrier provisoire suivant :

- 18 décembre 2020 : communiqué au marché sur le résultat des votes de l'Assemblée générale mixte portant sur la transformation de Sofragi en Sicav non cotée et diffusion aux établissements teneurs de compte d'une lettre destinée aux porteurs les informant de la transformation de Sofragi en Sicav non cotée au 1er janvier 2021 ;

- 21 décembre 2020 (à la clôture) : arrêt du contrat de liquidité souscrit par Sofragi ;

- 28 décembre 2020 : réduction de capital et annulation des titres auto-détenus à la date d'arrêt (à la clôture) du contrat de liquidité ;

- 28 décembre 2020 (à la clôture) : suspension des cotations par Euronext et publication par Euronext de l'avis de radiation de Sofragi de la cote au 4 janvier 2021 ;

- 1er janvier 2021 : date d'effet juridique de la transformation de Sofragi en Sicav ;

- 4 janvier 2021 : radiation de Sofragi de la cote Euronext ;

- 6 janvier 2021 : décimalisation des actions Sofragi ;

- 7 janvier 2021 : ouverture des demandes de souscription et/ou de rachat d'actions Sofragi auprès de Caceis.

Selon ce calendrier provisoire qui reste à confirmer, aucune transaction sur le titre Sofragi ne pourra intervenir entre le 28 décembre (date de suspension des cotations) et le 7 janvier 2021.