SOFIDY obtient le label ISR d'État pour son fonds S.YTIC









(Boursier.com) — La société de gestion d'actifs SOFIDY, filiale de Tikehau Capital, annonce l'obtention du label ISR d'État pour son fonds Action européennes S.YTIC. Ce label est attribué à des OPCVM investis en actions et/ou en obligations, auxquels les particuliers peuvent notamment accéder dans le cadre de contrats d'assurance-vie, du PEA, du PEE ou de comptes-titres.

Le label ISR a été créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances, pour permettre aux épargnants, ainsi qu'aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d'investissement mettant en oeuvre une méthodologie robuste d'investissement socialement responsable (ISR), aboutissant à des résultats mesurables et concrets.

Cette distinction est attribuée aux OPCVM qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) mesurables tout au long de leur processus d'investissement. L'obtention de ce label d'Etat atteste du respect des obligations essentielles suivantes :

La clarté et la transparence vis-à-vis des investisseurs et épargnants en communiquant sur les objectifs recherchés au travers de la prise en compte des critères ESG,

La mise en place d'outils de suivi de la performance adaptés, notamment via la construction d'une grille d'analyse interne,

L'exclusion des valeurs les moins vertueuses de leur secteur d'activité dans le contexte d'une approche "best in class",

L'adéquation des processus d'investissement avec des objectifs de gestion de long terme et durable,

La publication d'un compte-rendu sur la mise en oeuvre de la politique d'engagement actionnarial détaillant les votes réalisés auprès des assemblées générales des sociétés dans lesquelles le fonds investit,

La mise en place d'un dispositif de mesure et de suivi des performances extra-financières du fonds.

Jean-Marc PETER, directeur général de SOFIDY : "L'obtention de ce label d'Etat démontre une nouvelle fois l'engagement de SOFIDY dans sa démarche d'investisseur et de gestionnaire de long terme au service de l'économie réelle. Elle illustre également la capacité de notre marque "SOFIDY" à construire et à proposer des solutions d'investissement et d'épargne responsables qui combinent performances financières et extra financières."

Laurent SAINT AUBIN, gérant Actions Europe chez SOFIDY : "L'obtention de ce label confirme la philosophie des équipes de gestion actions chez SOFIDY, et reflète notre engagement dans la considération des impacts ESG tout au long de nos processus d'investissements. Nous sommes très fiers de recevoir cette reconnaissance de la part d'un organisme d'État, qui témoigne de l'ambition de SOFIDY de développer des fonds visant à favoriser des émetteurs aux pratiques vertueuses."