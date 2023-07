Sofidy continue de se déployer en Europe

(Boursier.com) — Sofidy , premier gestionnaire indépendant sur le marché de l'épargne immobilière et filiale de Tikehau Capital, continue de se déployer en Europe en investissant dans un portefeuille de 6 actifs hôteliers en Allemagne, dont l'exploitation sera assurée par B&B HOTELS. Cette opération a été effectuée pour le compte des SCPI SOFIDY Europe Invest, IMMORENTE et EFIMMO 1 ainsi que de la Société Civile SOFIDY Convictions Immobilières.

Totalisant 902 chambres, les 6 hôtels sont idéalement situés dans grandes métropoles allemandes - Aix-la-Chapelle, Bonn, Brême, Duisburg, Düsseldorf et Francfort -, bénéficiant toutes de marchés hôteliers dynamiques s'appuyant sur des clientèles d'affaires et de loisirs.

Dans le cadre de cette transaction, de nouveaux baux de 25 ans fermes ont été conclus avec le groupe hôtelier international B&B HOTELS qui a repris les opérations de ces différents établissements. Le portefeuille va bénéficier en outre d'un ambitieux plan de rénovation des chambres et des installations techniques.

"Grâce à sa force économique, sa stabilité politique et sa sécurité juridique, l'Allemagne est aujourd'hui un des pays d'Europe les plus prisés. Cette opération s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement qui vise à avoir une approche prudente et sélective. En effet, avec l'acquisition de ces hôtels nous avons privilégié l'un des segments économiques les plus résilients dans le contexte actuel, orienté davantage sur une clientèle domestique. La très longue durée ferme des baux d'exploitation offre par ailleurs de la visibilité à long terme sur les revenus locatifs potentiels de nos SCPI SOFIDY Europe Invest, IMMORENTE et EFIMMO 1 ainsi que de notre Société Civile SOFIDY Convictions Immobilières", déclare Jean-Marc Peter, Directeur Général de SOFIDY.