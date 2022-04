Sofidy continue d'étendre sa démarche ISR et labellise son fonds SOFIDY Sélection 1

(Boursier.com) — SOFIDY , premier gestionnaire indépendant sur le marché des fonds immobiliers grand public et filiale de Tikehau Capital, poursuit sa démarche de labellisation de sa gamme de solutions d'épargne dans le cadre de sa stratégie ESG et annonce l'obtention du label d'État ISR (Investissement Socialement Responsable) pour son FCP de foncières cotées SOFIDY Sélection 1.

L'obtention de ce label ISR témoigne de l'engagement continu de SOFIDY à construire des solutions d'investissement et d'épargne responsables qui combinent performances financières et extra financières.

SOFIDY Sélection 1 complète ainsi sa gamme de produits d'épargne déjà labélisés (le FCP S.YTIC, la SCPI SOFIDY Europe Invest et l'OPPCI SOFIMMO), et intègre la liste officielle du ministère des finances des fonds labellisés ISR.

Des critères ESG intégrés à chaque étape du processus d'investissement de SOFIDY Sélection 1

L'équipe de gestion a mis en oeuvre une évaluation extra-financière reposant sur une combinaison d'approches normatives et "best-in-universe" (exclusion des émetteurs les moins bien notés au sein de l'univers d'investissement thématique du fonds).

À l'issue de ce premier filtre ESG, l'étude des valeurs est complétée par une analyse fondamentale, financière, extra-financière et de liquidité. Une attention particulière est portée à la qualité du sous-jacent immobilier, la dynamique des cash-flows, aux multiples boursiers et à la politique de la société en matière de distribution et de financement.

L'analyse extra-financière détaillée est réalisée en interne sur la base d'une grille d'évaluation ESG propriétaire structurée autour de 3 piliers : la gouvernance (éthique et transparence des affaires, structure de la gouvernance, etc.), le social (contribution aux politiques d'urbanisme locales, fidélisation des talents, etc.), et l'environnement (trajectoire de réduction d'émissions carbones, modernisation énergétique, etc.).

Lancé en 2014 par SOFIDY, le FCP SOFIDY Sélection 1 vise à déceler dans un univers de sociétés foncières cotées exerçant principalement leur activité en Europe continentale, les acteurs que nous estimons capables d'offrir une performance financière durable et croissante (sans garantie).

L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence (le FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone Capped) dividendes nets réinvestis, après déduction des frais de gestion, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans.