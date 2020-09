Sofibus : profits en hausse

(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires de Sofibus ressort à 8,75 millions d'euros (8,46 ME au 30 juin 2019).

L'excédent brut d'exploitation est de 5,03 ME (4,72 ME au 30 juin 2019), en progression de +6,5%. Le résultat brut d'exploitation de Sofibus s'établit à 3,82 ME (3,73 ME au 30 juin 2019). Il gagne +2,5%. Le résultat net ressort à 2,92 ME (2,04 ME un an plus tôt), après 1,19 ME d'impôts.