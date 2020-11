Sofibus Patrimoine : vigilance et prudence totales

(Boursier.com) — Grâce à la livraison de deux nouveaux bâtiments à l'exercice précédent, les produits locatifs de Sofibus Patrimoine à la fin du 3e trimestre 2020 sont en progression de +11,38% sur 9 mois. Ils s'établissent à 10,42 millions d'euros (9,35 ME au 30 septembre 2019).

A fin septembre 2020, le taux d'occupation physique sur l'ensemble du patrimoine s'établissait à 97,6% (97,5% à fin décembre 2019 et 96,2% à fin septembre 2019).

Depuis le 1er janvier 2020, 15.737 m2 ont été reloués représentant 10 transactions.

A fin septembre 2020, Sofibus Patrimoine utilisait un crédit moyen terme de 13,6 ME. Les lignes de crédit non utilisées représentaient 7 ME.

Perspectives et tendances

La crise sanitaire liée à la Covid perdurant voire s'aggravant, il est impossible d'en apprécier les conséquences immédiates et à venir. Les prévisions sont donc irréalisables. La vigilance et la prudence seront donc totales afin d'anticiper et limiter au mieux les risques de toute sorte.

Les effets systémiques de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'économie en général, et sur le secteur immobilier et de la construction, restent à ce jour difficiles à apprécier, de sorte qu'il est impossible de prévoir à ce stade ses impacts négatifs potentiels sur l'activité de la société en 2020 et/ou sur des périodes ultérieures.

Un accroissement des risques auxquels se trouve exposée la société est cependant à prévoir à court terme, notamment le risque de non-perception des loyers et celui de retards dans l'achèvement des constructions. La prochaine évaluation du patrimoine immobilier pourrait également subir les impacts négatifs de la crise actuelle sans qu'ils puissent être déterminés avec précision à ce jour.

A ce stade, la trésorerie de la société paraît suffisante pour faire aux engagements et échéances de la société.