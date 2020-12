Sofibus Patrimoine : OPA de Segro France à 313,71 euros l'action !

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Sofibus Patrimoine s'est réuni, le 14 décembre, sous la présidence de Paul Hottinguer afin de prendre connaissance de la conclusion par Segro France d'accords avec, d'une part, Paul Hottinguer, Frédéric Hottinguer ainsi que les sociétés Hottinguer Participations Françaises BV, Ocepro SAS, Soplaco SARL, Financière Hotttinguer SAS et Heriot NV, et, d'autre part, Mme Véronique Bowdler-Raynar.

Offre à 313,71 euros

Ces accords ont été conclus moyennant versement par l'acquéreur d'un prix de 313,71 euros par action Sofibus Patrimoine. Segro France a par ailleurs annoncé avoir conclu, séparément mais aux mêmes conditions, l'acquisition d'un nombre d'actions supplémentaires représentant 9,5% du capital de la société auprès de divers actionnaires minoritaires.

La réalisation des opérations interviendra à compter de la reprise de la cotation. Elle permettra à Segro France de détenir 94,4% du capital de Sofibus.

Segro France déposera un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur les actions qu'elle ne détient pas.

Prime de 46% pour les actionnaires

Dans le cadre de cette opération, Segro France proposera aux autres actionnaires d'acquérir leurs actions pour un prix identique à celui versé en application des accords conclus ce jour, à savoir un prix de 313,71 euros par action Sofibus Patrimoine. Ce prix représente notamment, pour les actionnaires qui choisiraient d'apporter leurs titres à l'offre, une prime de 46,6% par rapport au cours de clôture de l'action Sofibus Patrimoine le 11 décembre, et une prime de 67,5% sur la base du cours moyen de l'action Sofibus Patrimoine sur les 3 derniers mois pondéré par les volumes.

A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, Segro France a l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Sofibus Patrimoine au prix unitaire de 313,71 euros.

Accueil favorable du Conseil

Le Conseil d'administration a accueilli favorablement , le 14 décembre, la prise de contrôle de Sofibus Patrimoine par Segro France, considérant qu'elle représentait une opportunité de développement pour la société .

Le Conseil d'administration a également décidé, dans le cadre de cette opération, de ne pas émettre de bons de souscription d'actions "anti-OPA".

Le Conseil d'administration de Sofibus Patrimoine sera amené à désigner un expert indépendant qui sera chargé de préparer un rapport sur les conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée. Le Conseil d'administration rendra formellement son avis motivé sur l'offre après avoir pris connaissance des conclusions des travaux de cet expert indépendant.

Reprise de cotation

Le calendrier indicatif de l'offre publique sera publié ultérieurement, lors du dépôt du projet de note d'information de Segro France auprès de l'Autorité des marchés financiers. Il devrait intervenir avant la fin du 1er trimestre 2021.

La cotation des actions Sofibus Patrimoine sera reprise le 16 décembre.

Rappelons que Segro France est la filiale française de Segro plc, première foncière européenne spécialisée en immobilier industriel et logistique, qui détient ou gère un patrimoine de 7,8 millions de m2 pour une valeur de 11,7 milliards de livres sterling. Le groupe opère pour le compte de clients professionnels, tous secteurs d'activités confondus, au Royaume-Uni et dans 8 pays européens. Segro France est actionnaire de Sofibus Patrimoine depuis le mois de janvier 2018. Elle détenait jusqu'à présent 19,5% du capital de Sofibus Patrimoine, et est représentée au Conseil d'administration.