SoFi grimpe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — SoFi Technologies, le fournisseur américain de services financiers actif dans le financement personnel, gagne encore du terrain avant bourse à Wall Street. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a dévoilé des revenus records, de 498 millions de dollars en GAAP (+37%) et de 489 millions de dollars sur une base ajustée (+37% également). L'Ebitda ajusté, record lui aussi, a presque quadruplé à 77 millions de dollars. Le groupe a conquis plus de 584.000 nouveaux membres, pour un total de fin de trimestre en augmentation de 44% en glissement annuel à 6,2 millions. Les dépôts totaux ont progressé de 26% sur le trimestre à 12,7 milliards de dollars. La perte par action, de 6 cents, est moins lourde qu'attendu. Les ventes ajustées se comparent à un consensus de 475 millions de dollars. Le management a par ailleurs relevé sa guidance annuelle 2023. Les revenus ajustés du deuxième semestre sont attendus entre 1,025 et 1,085 milliard de dollars, soit un total annuel allant de 1,974 à 2,034 milliards.