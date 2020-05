Soditech : pas de public pour l'Assemblée générale

(Boursier.com) — Dans le contexte de crise sanitaire, le Conseil d'administration de Soditech a décidé de tenir son Assemblée générale annuelle sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'Assemblée générale mixte -ordinaire et extraordinaire- se tiendra donc à huit clos le mardi 23 juin à 10h au centre d'affaires Amadeus d'Aix-en Provence.

L'avis préalable est mis à disposition sur le site internet de Soditech à la rubrique Investisseurs. Il comporte l'ordre du jour, le projet de résolutions et les modalités de participation à l'assemblée, a été publié au Bulletin No 55 des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 6 mai 2020 (Annonce 2001378). L'avis de convocation sera publié dans un journal d'annonces légales (Le Régional) le 3 juin 2020 et au Bulletin No 68 des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 5 juin 2020 (Annonce 2002198). Les documents et informations prévus au Code de Commerce sont mis en ligne sur le site de la société rubrique Investisseurs. Les documents préparatoires à l'Assemblée générale seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée.