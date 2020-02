Soditech : le chiffre d'affaires recule de 20% en 2019

Soditech : le chiffre d'affaires recule de 20% en 2019









(Boursier.com) — Pour l'année 2019, le chiffre d'affaires de Soditech se monte à 4,25 millions d'euros, en repli de -20% (5,29 ME un an auparavant).

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre recule également de -20% à 1,2 ME (1,51 ME à fin 2018).

Le chiffre d'affaires Défense plonge de -31%, à 431 kE en 2019 (622 kE un an plus tôt). Le segment Recherche est stable à 1,82 ME alors que le secteur Espace est en repli de -30% à 2 ME (2,85 ME à fin 2018).