Soditech : en perte de 387 kE au 1er semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre 2020, Soditech réalise un chiffre d'affaires net de 1,6 millions d'euros (2,32 ME au 1er semestre 2019). Le résultat d'exploitation est une perte de -319,34 kE (+74,85 kE un an plus tôt), pour une perte nette de -387,4 kE (+78,64 kE de bénéfices au 30 juin 2019).

La pandémie a entraîné un fort ralentissement de l'activité à compter du 16 mars, sans pour autant remettre en cause la continuité de l'exploitation. Les équipes des services "administratif" et "bureau d'étude" ont continué leurs activités en télétravail. La mise en place des mesures barrières et d'un fonctionnement par roulement des équipes pour le service "production" ont permis de maintenir une activité à minima sur les commandes en cours.

Le fonctionnement par roulement, le télétravail et la prise de congés ont permis de ne pas recourir à l'activité partielle pour les mois de mars et avril 2020 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail antérieur au 16 mars 2020.

Perspectives

Pour l'exercice 2020, le contexte sanitaire incertain pourrait entraîner un décalage de la reprise des activités. Des retards sur les projets en cours et sur les nouvelles prises de commandes sont déjà constatés, et devraient avoir un impact négatif sur les résultats.

Les perspectives à plus long terme dépendront des mesures de relances françaises et européennes pour les marchés défense et recherche et de leur rapidité de mise en oeuvre.