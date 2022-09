Soditech : du mieux mais...

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, Soditech dégage un chiffre d'affaires de 2,72 millions d'euros (2,23 ME un an plus tôt). Le total des produits d'exploitation se monte à 2,85 ME (2,44 ME au 30 juin 2021). Le résultat d'exploitation est de 146,94 kE contre une perte de -278,27 kE au 30 juin 2021.

Après un résultat exceptionnel de -93,88 kE, le bénéfice de Soditech ressort à +44,74 kE (-198,04 kE au 30 juin 2021). Les dettes de l'entreprise se montent à 3,48 millions d'euros.

La facturation de la PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques, bien que supérieure au 1er semestre 2021, n'a pas encore atteint le niveau attendu. L'entreprise constate toujours des retards dans les programmes. Le niveau d'entrée de commandes est impacté par des ralentissements imputables à la crise russo-ukrainienne. Soditech souligne d'ailleurs que de nombreux projets sont provisoirement suspendus en raison de l'augmentation des coûts d'approvisionnement.

Par ailleurs, Soditech s'investit sur les projets liés au plan de relance pour lesquels une convention de subvention de 544,98 kE a été signée en 2021. Aucune somme n'a été perçue au titre de cette subvention au cours du 1er semestre 2022.