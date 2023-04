Soditech : diminution du taux d'endettement en 2022

(Boursier.com) — L 'année 2022 a été marquée pour Soditech par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Les sanctions prises contre la Russie n'ont pas eu d'impact direct sur le chiffre d'affaires dans la mesure où la société ne réalise pas de chiffre d'affaires dans ces deux pays. Cette situation a toutefois entraîné un ralentissement sur certains programmes et une augmentation significative des coûts de certains approvisionnements. Sur le marché spatial, les annonces relatives aux programmes de constellations ne se concrétisent toujours pas en commandes. A fin 2022, Soditech publie un chiffre d'affaires net de 4,59 millions d'euros (4,37 ME un an plus tôt).

Le résultat d'exploitation ressort à 142,25 kE (-15,4 kE au 31 décembre 2021).

Sur l'exercice, Soditech est bénéficiaire de 291,82 kE (305,29 kE au 31 décembre 2021).

L'actif circulant représente 40% du total bilan (44% l'année précédente). Les capitaux propres représentent 46% du total bilan contre 43% au 31 décembre 2021. Le taux d'endettement (total dettes/total bilan) s'élève à 54% en 2022 (57% en 2021). Le taux d'endettement financier (dettes financières/total bilan) a diminué, passant de 34% en 2021 à 30% en 2022.

Tendance

L'entreprise a entrepris une démarche de diversification de ses activités pour pallier la cyclicité des activités spatiales :

- Rééquilibrage Forfait/ assistance technique ;

- Plateaux d'opérateurs d'intégration sur site client ;

- Amélioration des process de production, automatisation ;

- Electronique embarquée.