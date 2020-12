Sodify soutient la réorganisation de SELECTIRENTE

Sodify soutient la réorganisation de SELECTIRENTE









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SELECTIRENTE , foncière cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de centre-ville dont Sofidy gère 100% des actifs, a annoncé ce jour un projet d'évolution de sa forme juridique de société anonyme en société en commandite par actions.

Sofidy, qui contrôle à ce jour de concert SELECTIRENTE, soutient ce projet contribuant à faire de SELECTIRENTE une foncière européenne de référence dans les commerces de proximité en centre-ville. Dans un contexte économique volatil, cette évolution vise à lui permette d'atteindre ses objectifs de croissance ambitieux tout en lui offrant la flexibilité nécessaire pour adapter sa stratégie. Ce projet sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires de SELECTIRENTE courant février 2021.

Ce projet de Transformation de SELECTIRENTE requiert le dépôt d'une offre publique de retrait réglementaire déposée par l'actionnaire de contrôle. En application des dispositions légales et réglementaires, Sofidy lancera donc une offre publique de retrait sur les titres SELECTIRENTE, afin de permettre aux actionnaires de SELECTIRENTE qui le souhaiteraient d'apporter leurs titres à l'offre.

Des actionnaires significatifs de SELECTIRENTE qui contrôlent cette dernière de concert avec Sofidy, en ce compris Tikehau Capital, ainsi que certains actionnaires tiers, n'agissant pas de concert avec les Concertistes, ont fait part de leur soutien à ce projet de Transformation de SELECTIRENTE et se sont donc engagés à ne pas apporter leurs actions à l'OPR. L'ensemble des engagements des Concertistes et de ces tiers porte sur un total de 79,79% du capital et des droits de vote de SELECTIRENTE.

L'OPR porte sur la totalité des actions de SELECTIRENTE autres que celles déjà détenues par Sofidy, celles auto-détenues par SELECTIRENTE et celles qui font l'objet d'engagements de non-apport souscrits par des actionnaires institutionnels (les Concertistes, Primonial Capimmo, Sogecap, SC Tangram, Peiade et le concert Labouret). L'OPR portera donc sur 7,5% du capital et des droits de vote. L'objectif recherché est de s'assurer que les Concertistes et Sofidy ne franchissent pas le seuil de détention de 60% du capital ou des droits de vote qui rendrait SELECTIRENTE inéligible au régime SIIC.

Sofidy prévoit de déposer un projet de note d'information courant décembre 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers. L'OPR sera soumise à une décision de conformité de l'AMF. La période de l'OPR sera ouverte rapidement à la suite de l'assemblée générale mixte prévue courant février 2021, en cas d'approbation des résolutions relatives à la Transformation. Le prix envisagé de l'OPR est de 87,30 euros par action SELECTIRENTE (dividende attaché), ce qui représente une prime de 9,8% par rapport au cours de clôture de l'action le 8 décembre 2020 et de 9,8%, 9,9%, 9,9% et 9,8% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur un mois, deux mois, trois mois et six mois. Ce prix correspond au haut de la fourchette d'estimation de l'ANR à fin 2020 (tel que présenté dans le communiqué de SELECTIRENTE en date du 9 décembre 2020).

L'OPR ne sera pas suivie de retrait obligatoire, ni d'une radiation des actions d'Euronext Paris.

Sofidy informera le marché du dépôt de son offre publique sur les titres de SELECTIRENTE qui devrait intervenir courant décembre 2020.

"Au côté de son actionnaire Tikehau Capital, SOFIDY accompagne la réorganisation de SELECTIRENTE afin de permettre à cette dernière d'atteindre ses objectifs de croissance ambitieux tout en lui offrant la flexibilité nécessaire pour adapter sa stratégie", a déclaré Jean- Marc Peter, Directeur Général de SOFIDY.