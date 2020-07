Sodifrance : passage imminent sous le contrôle de Sopra Steria ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sodifrance a demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions, à compter de ce jeudi 9 juillet jusqu'au lundi 13 juillet avant Bourse. Cette demande est formulée dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.

Le titre Sodifrance est sur un dernier cours coté de 16,5 euros l'action, soit une capitalisation boursière de 60,1 millions d'euros.

Accord de négociations exclusives

Rappelons que Sopra Steria avait signé en février un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir le bloc de contrôle représentant 94,03% du capital social de la société Sodifrance. Ce projet d'acquisition visait à créer un leader français des services du numérique dédiés au secteur de l'assurance et de la protection sociale, secteur à fort potentiel de croissance et sur lequel Sopra Steria a de fortes ambitions. Le volume d'affaires escompté est d'environ 200 ME.

Le protocole de négociations exclusives avait été engagé sur la base de l'acquisition d'un bloc de contrôle de 94,03% du capital, à un prix de 17,1 euros par action.

Cette acquisition serait intégralement payée en numéraire. Elle conduirait au dépôt par Sopra Steria, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, d'une Offre Publique de Retrait suivie d'une procédure de retrait obligatoire au même prix sur les actions restant en circulation.

Créée en 1986, Sodifrance est une ESN française ayant réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 106,5 ME réparti pour une moitié sur la région parisienne et pour l'autre moitié en régions, dont plus d'un tiers dans la région Ouest. Le résultat net de 2019 est ressorti à 3,78 ME. Avec 1.160 collaborateurs, Sodifrance détient une forte expertise dans le domaine de l'assurance et de la retraite/protection sociale/santé (50% du chiffre d'affaires) auprès de grands comptes. Sa présence dans le domaine bancaire est également importante (21% du chiffre d'affaires).

La finalisation de ce projet d'acquisition était annoncée pour la fin du 2e trimestre ou au début du 3e trimestre 2020 .

En séance, l'action Sopra Steria gagne 2% à 114,2 euros.