Sodifrance : pas de dividende !

(Boursier.com) — Sodifrance informe ses actionnaires que, "dans le contexte actuel de crise économique et sanitaire", le Directoire a décidé de proposer à l'Assemblée Générale Mixte du 25 juin de ne pas verser de dividende.

Le groupe a publié début mars un résultat opérationnel courant qui s'inscrit en forte hausse à 6,8 ME, soit +6,4%. L'Ebitda s'inscrit à 9,73 ME soit 9,14% du chiffre d'affaires et le résultat net ressort à 3,78 ME.

Les actionnaires de HP2M, contrôlant 94% des titres, ont signé le 20 février un protocole de négociations exclusives avec Sopra Steria en vue d'une cession qui aboutirait à une OPR-RO menée par l'acquéreur conformément à la réglementation en vigueur.