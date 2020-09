Sodifrance : bonne résistance au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires de Sodifrance s'établit à 50,11 millions d'euros (53,98 ME au 1er semestre 2019). Le résultat opérationnel courant est de 2,69 ME (3,18 ME au 1er semestre 2019).

Le résultat net semestriel est de 1,24 ME (1,09 ME au 1er semestre 2019).

Malgré un contexte économique dégradé et les mesures soudaines de confinement du 16 mars, Sodifrance est parvenu à maintenir un taux de ROC satisfaisant à 5,4%, en léger retrait par rapport au 1er semestre 2019. Comme indiqué précédemment, la mise en oeuvre du télétravail a été rapide et quasi générale permettant de préserver l'ensemble des collaborateurs des risques sanitaires et de redémarrer l'activité au rythme des clients. Le redressement des taux d'activité dès la mi-mai, qui s'est poursuivi en juin pour s'établir à près de 85%, a contribué à cette résilience des résultats, combinée à la mise en place des mesures gouvernementales de chômage partiel dès le mois de mars.

Situation financière

Par rapport au 30 juin 2019, la dette s'inscrit en baisse de 4 ME, et hors IFRS 16 (7,33 ME) la dette nette s'établit à 11,9 ME incluant 676 kE de dette de financement du CIR 2016 non encore remboursés par l'administration fiscale à la BPI.

Les capitaux propres part du groupe progressent à 32,47 ME (29,35 ME au 1er semestre 2019).

Malgré un niveau d'encours très réduit, la trésorerie ne s'améliore que de 1,6 ME par rapport à juin 2019 en raison de retards de règlements clients sur les mois de mai et juin. Sodifrance indique ne pas avoir fait appel au dispositif de décalage de charges proposé par les pouvoirs publics au 30 juin ni de prêt garanti par l'Etat.

Perspectives

Les indicateurs opérationnels demeurent bien orientés en ce début septembre et devraient se poursuivre au cours du second semestree. Sodifrance anticipe donc un taux de ROC pour l'année proche de celui observé au 1er semestre (5,4% au 1er semestre 2020).