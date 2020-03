Sodifrance : 3,8 ME de résultat net en 2019

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires de 106,5 millions d'euros, le résultat opérationnel courant de Sodifrance s'inscrit en forte hausse à 6,8 ME, soit +6,4%. Tous les paramètres opérationnels ont contribué à la performance.

Compte tenu d'une forte réduction des éléments exceptionnels par rapport au 1er semestre 2018, le résultat opérationnel progresse fortement, à 5,5 ME soit 5,2%.

L'Ebitda s'inscrit à 9,73 ME soit 9,14% du chiffre d'affaires et constitue aussi une excellente performance qui traduit l'amélioration des cash flow tirés par les marges opérationnelles ainsi qu'une bonne gestion du DSO.

Le résultat net ressort à 3,78 ME.

Les fonds propres s'établissent à 31,1 ME (28,1 ME au 31 décembre 2018). La dette nette incluant la dette au sens IFRS 16 s'établit à 14,53 ME soit un gearing de 0,47. Hors IFRS 16 (8,05 ME) le gearing atteint 0,21. Les covenants bancaires du groupe sont largement atteints. Avec une CAF en très forte progression à 9,4 ME, la trésorerie de clôture remonte à 7,4 ME.

Perspectives

Compte tenu d'une réduction progressive du 'turnover', les recrutements en cours devraient permettre de renouer avec la croissance. Le groupe s'attend à une croissance de l'ordre de +3% sur l'année avec des paramètres de rentabilité sensiblement identiques.

Sodifrance rappelle que les actionnaires de HP2M, contrôlant 94% des titres, ont signé le 20 février un protocole de négociations exclusives avec Sopra Steria en vue d'une cession qui aboutirait à une OPR-RO menée par l'acquéreur conformément à la réglementation en vigueur.