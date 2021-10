Sodexo : vive hausse après les résultats

(Boursier.com) — Cinquième séance de hausse pour Sodexo qui grimpe de près de 5% à 81,8 euros après son point annuel. Le groupe de restauration collective a réalisé sur son exercice décalé une marge opérationnelle de 3,3%, en amélioration de 60 points de base à changes constants, grâce notamment à un contrôle strict des coûts, pour un chiffre d'affaires en baisse de 9,8% (-5,6% en interne), à 17,428 milliards d'euros. Le résultat net ajusté a progressé de 13,1% à 346 ME.

Pour l'exercice 2021-2022, qui a débuté le 1er septembre, Sodexo vise une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 15% et 18% et une marge d'exploitation proche de 5% à changes constants.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer un dividende pour l'exercice 2020-2021 de 2 euros, incluant une part récurrente de 1,20 euro, en ligne avec la politique de distribution de 50% du résultat net ajusté, et une part non-récurrente de 0,80 euro, à titre très exceptionnel lié aux liquidités générées par le programme de cessions d'environ 120 millions d'euros.

Les résultats sont légèrement supérieurs aux attentes, avec une légère amélioration de l'Ebit, selon Citi ('achat'). S'il n'y a pas de nouvelles sur la nomination du prochain DG, le programme de cession a bien progressé et un examen des 'Services Avantages & Récompenses' est en cours. Alors que la direction déclare vouloir garder le contrôle de l'unité et accélérer la croissance/diversification, elle semble "laisser la porte entrouverte" à des offres potentielles pour la division en question. Les prévisions pour le nouvel exercice sont sans surprise.