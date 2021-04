Sodexo : un partenariat mondial avec Uber Eats, qui débutera en France

(Boursier.com) — Sodexo et Uber Eats ont conclu un accord de partenariat mondial. Les détenteurs de cartes restaurant Sodexo pourront régler et se faire livrer leur repas en toute simplicité via l'application Uber Eats.

Ce partenariat mondial entre Sodexo et Uber Eats est d'abord lancé en France, puis sera étendu à d'autres pays Européens et en Amérique latine dans les prochains mois.

En France, les détenteurs de la carte Sodexo Pass Restaurant pourront désormais se faire livrer, 7 jours/7 sans minimum de commande et jusqu'à 38 euros par jour, partout où Uber Eats est présent, soit plus de 240 agglomérations françaises.