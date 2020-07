Sodexo : un bon mix...

Crédit photo © Sodexo

(Boursier.com) — Sodexo occupe la 2e place du palmarès des sociétés de l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris pour la mixité femmes-hommes de ses équipes dirigeantes. Ce classement est publié par le Secrétariat d'Etat chargé des droits de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Avec 35% de femmes au Comité exécutif au 31 août 2019, 60% au Conseil d'Administration de Sodexo (31 août 2019), une étude mixité interne probante, et 23 réseaux mixtes dans le monde, l'engagement de Sodexo en faveur de l'égalité femmes-hommes est une obligation morale et un impératif stratégique pour Sodexo . Alors que la pandémie du Covid-19 et la crise sociale et économique qui en découle menacent l'avancement vers l'égalité femmes-hommes à plusieurs niveaux, cette reconnaissance de nos efforts constants en matière de mixité au sein de nos instances dirigeantes revêt une signification particulière pour Sodexo. Plus que jamais, nous avons un devoir d'exemplarité et de solidarité en matière d'inclusion au travail, gage de progrès social et économique des communautés dans lesquelles nous sommes présents. Nous demeurons pleinement engagés et poursuivons nos initiatives et efforts collectifs en faveur de la mixité femmes/hommes à tous les niveaux de l'entreprise , indique Cathy Desquesses, Directrice des Ressources Humaines de Sodexo.

Le bon équilibre

Ainsi en 2018, Sodexo a réalisé une étude sur la mixité auprès de 50.000 de ses managers dans plus de 70 entités. Cette étude a montré que les équipes ayant un ratio femmes-hommes compris entre 40% et 60% réalisent de meilleurs résultats sur les indicateurs financiers et non financiers. C'est pourquoi, Sodexo s'est fixé pour objectif d'avoir au moins 40% de femmes dans les postes de cadres dirigeants d'ici 2025.

Pour atteindre cet objectif, Sodexo a établi une stratégie globale en faveur de l'égalité femmes-hommes afin de garantir aux femmes les mêmes opportunités de développement et d'évolution que celles des hommes. De cette stratégie découlent plusieurs initiatives telles que la formation à un environnement de travail inclusif, le mentorat et les réseaux mixtes à travers le Groupe. La pierre angulaire de cette approche est le comité de pilotage 'SoTogether', dédié à promouvoir l'avancement professionnel des femmes et plus largement l'égalité femmes-hommes à l'échelle mondiale.