Sodexo : un analyste ne vend plus

(Boursier.com) — Dans un marché bien orienté, Sodexo avance de 1,2% à 75 euros en fin de séance à paris alors que RBC Capital a rehaussé de 'sous-performer' à 'performance sectorielle' sa recommandation sur le groupe de restauration collective. Le broker cite la nomination "imminente" d'un nouveau DG externe et probablement le redémarrage de la stratégie comme des raisons d'être optimiste. Les changements de Sodexo "auront probablement un coût", mais ils sont essentiels pour créer des économies d'échelle et des rendements à moyen et long terme. La valorisation semble peu exigeante, mais l'inflation est un "joker" qui pourrait entraver les progrès ; les pénuries de main-d'oeuvre et de produits associées pourraient également peser, avertit l'analyste, qui privilégie néanmoins le groupe français par rapport à son homologue britannique Compass. L'objectif est remonté de 65 à 84 euros.