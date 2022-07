Sodexo : S&P relève la perspective crédit à 'stable'

(Boursier.com) — S &P rehausse la perspective crédit de Sodexo de 'négative' à 'stable' tout en maintenant sa note crédit long terme à 'BBB+'. "Les perspectives stables indiquent que l'amélioration de la croissance des volumes et des marges devrait soutenir la poursuite d'une forte génération de flux de trésorerie pour atteindre un ratio FFO sur dette d'environ 25% au cours de l'exercice 2022, et un maintien de celui-ci au-dessus de ce niveau par la suite". "Nous nous attendons à ce que les mesures de crédit et la liquidité restent relativement stables dans les années à venir", précise l'agence de notation.