Sodexo : sous pression

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sodexo cède 2,4% à 60,8 euros après avoir finalisé un emprunt obligataire d'un montant de 1 milliard d'euros en deux tranches, 500 ME à échéance janvier 2024, à un taux de 0,528% et 500 ME à échéance juillet 2028, à un taux de 1,05%.

A 'sous-performer' sur la valeur, RBC Capital affirme que si le titre s'est affaibli, il reste "encore un peu cher" sur la base de la somme des parties. Il existe des incertitudes quant au rythme du retour au travail, à l'impact de l'augmentation du chômage et aux changements de comportement potentiels tels que l'augmentation du travail à domicile et la diminution des repas à l'extérieur, souligne le broker, qui réduit sa cible de 60 à 55 euros.

AlphaValue vient pour sa part de dégrader l'action d''achat' à 'réduire' tout en coupant son objectif de 87,3 à 72,2 euros alors que MainFirst reste à 'conserver' avec une cible ramenée de 75 à 68 euros.