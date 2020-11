Sodexo souffle sur les 70 euros

Sodexo souffle sur les 70 euros









Crédit photo © Sodexo

(Boursier.com) — Sodexo revient en arrière de 3,5% sur les 70 euros ce mercredi, après un bond de 26% en l'espace de deux séances. Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup a relevé son objectif de cours de 70 à 91 euros avec un avis à 'acheter' et le Credit Suisse a ajusté sa cible de 68 à 70 euros en étant 'neutre'. La direction a réaffirmé la résilience et la pertinence de son modèle économique : "Pour rester agile et préserver sa rentabilité future, Sodexo a déployé son programme GET ('Group Effectiveness and Transformation'). Ce programme permet de continuer à ajuster les frais de personnels sur site alors que les mesures gouvernementales en faveur de l'emploi vont progressivement diminuer, et aussi de réduire de façon durable ses SG&A par la simplification de ses structures. Ce programme a déjà démarré au second semestre de l'exercice 2019-2020 et s'achèvera à la fin de l'exercice 2020-2021" a expliqué le management.

Le coût total du programme est estimé à 350 millions d'euros, dont 158 millions d'euros déjà pris en compte sur l'exercice 2019-2020. Ce programme permettra de réaliser des économies annuelles cumulées d'un montant de 350 millions d'euros d'ici l'exercice 2021-2022, correspondant pour une moitié en une baisse récurrente des SG&A et pour l'autre à la protection de nos marges sur site.

Pour l'avenir, Sodexo reste confiant dans sa capacité à s'adapter au nouvel environnement et notamment face à l'évolution des tendances en matière de télétravail. L'impact estimé, à moyen terme, sur le chiffre d'affaires total des Services aux entreprises est limité à moins de 10%...