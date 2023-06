Sodexo : solide croissance interne du chiffre d'affaires au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre de l'exercice 2023 a atteint 6 milliards d'euros chez Sodexo, en hausse de 9,1% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -1,2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,2%.

En conséquence, la croissance interne du chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'exercice 2023 s'établit à +10,5%. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois, jusqu'à fin mai, atteint 18,1 milliards d'euros, en hausse de +14,7%, soit une croissance interne de +12,4%.

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site au troisième trimestre de l'exercice 2023 est en hausse de +9,9%, bénéficiant de la contribution au chiffre d'affaires du développement net de 2%, de la hausse des prix supérieure à 5% et d'une croissance du volume à périmètre constant (y compris les ventes de services additionnels) de près de 4%. La fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni impacte négativement la croissance interne à hauteur de -0,9%.

La croissance interne du trimestre est portée par les Services de Restauration, dont la croissance interne est de +13,8%, tandis que celle des Services de Facilities Management atteint +3,6%, ou +6% hors impact de la fin du contrat des centres de dépistage.

La dynamique du développement net reste forte, portée par l'amélioration de la fidélisation client et des nouvelles signatures depuis le début de l'exercice.

La croissance interne du chiffre d'affaires de Pluxee (Services Avantages & Récompenses) s'élève à +25,5%. La croissance interne du chiffre d'affaires opérationnel atteint +16,7% et poursuit son accélération au troisième trimestre, portée par un développement net positif et l'augmentation des valeurs faciales. La trajectoire du chiffre d'affaires financier demeure très solide, bénéficiant de la poursuite de l'augmentation des taux d'intérêts dans la zone euro.

Sodexo continue de progresser sur ses engagements en matière de développement durable :

A la fin du troisième trimestre de l'exercice 2023, le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt sur douze mois glissants a diminué de -32% (de 0,62 à 0,47) et la gravité des accidents avec arrêt de travail est en recul de -70%. Une récente campagne de sensibilisation "near missed campaign" a démontré l'engagement accru des collaborateurs sur les questions de sécurité, illustrant une évolution notable de notre culture de sécurité.

Dans le cadre de son engagement pour la préservation des ressources naturelles, et portant notamment sur la pêche durable, Sodexo a participé à la création d'un fonds innovant avec le World Wildlife Fund (WWF) et Finance Earth (FE). Ce fonds vise à inverser le déclin des ressources halieutiques et à déployer des initiatives à impact positif à travers le monde.

À la fin de l'exercice 2022, 85,3% des produits de la mer achetés par Sodexo étaient issus de filières responsables, en ligne avec l'objectif 2025 de 100%.

Point sur le projet de spin-off et de cotation de Pluxee (Services Avantages & Récompenses)

L'activité Services Avantages & Récompenses est devenue Pluxee, nouvelle marque commerciale et nom de la future société cotée.

La nomination future de Didier Michaud-Daniel en tant que Président du Conseil d'Administration de Pluxee a été approuvée par le Conseil d'Administration de Sodexo. Didier Michaud-Daniel apportera au Conseil d'Administration de Pluxee son expérience significative en tant que dirigeant de grandes sociétés internationales cotées intervenant dans des environnements BtoB, ainsi que son expérience des marchés financiers. Didier Michaud-Daniel dispose d'une solide expérience en leadership, et dans la conduite d'entreprises en forte croissance et en transformation. Il jouera un rôle actif aux côtés d'Aurélien Sonet, confirmé au poste de Directeur Général de Pluxee et de Stéphane Lhopiteau qui rejoint Pluxee en tant que Directeur Financier. Didier Michaud-Daniel travaille actuellement à la constitution du futur Conseil d'Administration de Pluxee et accompagne l'équipe de direction dans la préparation du 'spin-off'.

Commentant sa nomination, Didier Michaud-Daniel a déclaré : "Je suis très heureux de prendre part à l'aventure Pluxee et très honoré de la confiance de la famille Bellon et du Conseil d'Administration de Sodexo. L'avenir s'annonce passionnant pour ce futur "pure player" positionné sur un marché en croissance et à fort potentiel. Les équipes que j'ai commencé à rencontrer sont profondément engagées, dynamiques et attachées aux valeurs fortes de Pluxee. Je suis convaincu que l'approche stratégique que nous déployons est la bonne et qu'elle nous permettra d'accélérer et de générer une forte croissance et une forte rentabilité dans les années à venir."

Perspectives

"Nous affinons nos objectifs pour l'exercice 2023 pour refléter la forte performance de Pluxee et la solide performance, en ligne avec les attentes, des Services sur Site au troisième trimestre :

Pour Pluxee : croissance interne du chiffre d'affaires supérieure à +20% et marge d'exploitation supérieure à 32%, à taux constants.

Pour le Groupe : croissance interne du chiffre d'affaires proche de +11% et marge d'exploitation à 5,5%, à taux constants" conclut le groupe.