Sodexo Services Avantages et Récompenses investit dans The Happiness Index, une scale-up britannique de technologie dédiée aux ressources humaines

(Boursier.com) — Sodexo Services Avantages et Récompenses (BRS) leader mondial des avantages et de l'engagement des employés, déploie The Happiness Index à l'échelle mondiale.

Face au succès du lancement de The Happiness Index (THI) en Roumanie et aux États-Unis, Sodexo BRS a pris la décision d'investir dans cette plateforme et d'étendre ce partenariat à l'échelle mondiale, afin de développer son coeur de métier. Au cours des deux dernières années, conformément à la stratégie de l'entreprise, Sodexo BRS a continuellement investi dans des solutions digitales et des partenariats qui améliorent l'expérience des employés et des clients, afin de créer une plateforme d'avantages et d'engagement des employés de premier plan.

Viktoria Otero Del Val, SVP Stratégie, Produit et Expérience Client de Sodexo BRS, a déclaré : "Sodexo Services Avantages et Récompenses aide à motiver et à engager 36 millions de salariés dans le monde à travers les clients que nous servons. En aidant nos clients à comprendre comment leurs employés se sentent au travail, nous les aidons à prendre soin de leur bien-être, et ainsi à retenir et attirer les bons talents".