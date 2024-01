Sodexo : Sébastien de Tramasure devient Directeur Financier

(Boursier.com) — Sodexo annonce la nomination de Sébastien de Tramasure, actuellement Directeur Financier de Sodexo Amérique du Nord, au poste de Directeur Financier Groupe.

La nomination de Sébastien de Tramasure est le fruit d'un plan de succession préparé de longue date. Sébastien de Tramasure travaille chez Sodexo depuis près de 18 ans. Avant d'occuper son poste actuel, il a exercé divers postes au sein de la fonction finance, notamment celui de Directeur Financier de Sodexo Services Avantages & Récompenses (aujourd'hui Pluxee). En 2018, Sébastien de Tramasure devient Directeur Financier des segments Santé et Seniors au niveau mondial. En 2020, il est nommé Directeur Financier de Sodexo Amérique du Nord, qui représente plus de 40% du chiffre d'affaires du Groupe. Dans ces fonctions, Sébastien a activement participé au redressement de Sodexo Amérique du Nord et a notamment piloté des acquisitions stratégiques sur le marché du "convenience".

Marc Rolland est Directeur Financier de Sodexo depuis 2015. Il a grandement contribué à accroître l'efficacité de la fonction Finance au niveau mondial grâce à la standardisation des processus et des systèmes. Marc a également beaucoup oeuvré pour renforcer la gestion stratégique du portefeuille d'activités de Sodexo. Il a favorisé une transparence accrue des communications financières et une approche plus disciplinée en matière de signature de contrats et d'investissements. Au cours des dernières années, Marc Rolland a largement contribué à la gestion de la pandémie, mettant en place des bases solides pour la reprise post-Covid en renforçant la rigueur de l'efficacité opérationnelle et en optimisant la base de coûts. Au cours des derniers mois, Marc Rolland et son équipe ont joué un rôle déterminant dans l'exécution du plan stratégique 2025 de Sodexo, notamment du projet de spin-off de Pluxee qu'il continuera de piloter jusqu'à sa finalisation complète.

Marc Rolland continuera d'exercer les fonctions de Directeur Financier Groupe jusqu'au 1er mai 2024, travaillant à la transition avec Sébastien de Tramasure. Il prendra ensuite "de nouvelles fonctions qui seront annoncées en temps voulu".