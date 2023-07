(Boursier.com) — Sodexo se renforce en Amérique du Nord avec l'acquisition d'A.H. Management, distributeur de restauration de proximité indépendant. Avec cette opération, Sodexo enrichit son offre de restauration InReach sur le marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution automatique en Amérique du Nord. A.H. Management, premier opérateur dans la région de Chicago et le sud-est du Wisconsin, est l'un des plus importants acteurs du Midwest américain.

Sodexo accélère sa stratégie de transformation de son modèle de restauration pour répondre à l'évolution rapide des besoins et des comportements des consommateurs dans des environnements de travail hybrides et élargira son offre de restauration de proximité en renforçant son empreinte territoriale en Amérique du Nord. Cette dernière opération reflète la stratégie de Sodexo de renouveler les modèles de restauration actuels et, en particulier, de réinventer les offres de restauration sur site.

Cette nouvelle acquisition, dont le montant n'a pas été précisé, représente une étape supplémentaire dans la transformation du modèle de restauration de Sodexo aux Etats-Unis. Elle s'inscrit dans la suite des acquisitions de Frontline Food Services en 2022, de la start-up issue de la food-tech Foodee et de l'unité de production hors site Nourish.Inc en 2021.

Avec A.H. Management, Sodexo complètera et élargira son offre multicanale, notamment en termes de supérettes, distributeurs automatiques, machines à café, réfrigérateurs connectés, fontaines à eau, services de traiteur et de restauration sur site dans le Midwest, le nord de l'Illinois et le sud du Wisconsin, ainsi que les zones urbaines de Chicago et de Milwaukee.

Créée en 1939, A.H. Management est une entreprise familiale servant des clients sur tous les segments de marché. Au fil des ans, elle est devenue l'un des plus importants opérateurs indépendants des États-Unis et jouit d'une solide réputation pour l'excellence de son service client. La finalisation de cette acquisition est attendue dans les prochains mois.