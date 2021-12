Sodexo : retour d'AG

(Boursier.com) — Dans le strict respect des mesures barrières, l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Sodexo s'est tenue ce mardi 14 décembre 2021 à l'auditorium de la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, sous la présidence de Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration.

Le quorum s'est établi à 84,89% et 2.428 actionnaires ont été présents, représentés ou ont voté par correspondance.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées, et notamment celles concernant :

La fixation du dividende à 2 euros par action. La date de détachement du coupon est fixée au 17 décembre 2021, et le dividende sera mis en paiement le 21 décembre 2021.

La convention réglementée relative à l'animation et aux prestations de services fournies par Bellon SA à Sodexo, à une majorité de 61 % qui exclut le vote des parties intéressées à la convention dont Bellon SA.

Le renouvellement du mandat d'Administrateur de François-Xavier Bellon, pour une durée de 3 ans.

La nomination de Jean-Baptiste de Chatillon en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 3 ans.

L'approbation de l'ensemble des résolutions liées à la rémunération des administrateurs, de la Présidente du Conseil d'Administration et du Directeur Général y compris les conditions de départ de Denis Machuel.

Les délégations financières consenties au Conseil d'Administration.

A l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d'Administration de Sodexo reste composé de 12 membres de 4 nationalités, dont 7 administrateurs indépendants, 7 femmes et 2 administrateurs représentant les salariés.

Lors de cette Assemblée Générale, Sophie Bellon a présenté la Raison d'Être de l'entreprise : "Nous offrons un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous".