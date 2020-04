Sodexo : résultat net publié de 378 ME en hausse de 3,8% au S1

Sodexo : résultat net publié de 378 ME en hausse de 3,8% au S1









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Sodexo du 1er semestre de l'exercice 2019-2020 a atteint 11.692 millions d'euros, en hausse de +5,9%, grâce à un effet de change positif, à l'impact des acquisitions et à une croissance interne du chiffre d'affaires de +3,2%.

Dans les Services sur Site, la croissance interne du chiffre d'affaires de + 3,2% reflète :

Le succès de la Coupe du monde de rugby au 1er trimestre, avec une contribution de +80 points de base à la croissance ;

La modeste croissance interne, hors Coupe du monde de rugby, aux 1er et 2e trimestres (respectivement de +2,3% et +2,5%) imputable à la perte de plusieurs contrats en santé en Amérique du Nord au 4e trimestre de l'exercice précédent et à la sortie d'un contrat important au milieu du 1er trimestre de cette année.

Les indicateurs clés de performance sont encourageants :

- La fidélisation clients est stable ;

- Le développement commercial recule de -10 points de base ;

- La progression des ventes sur sites existants est forte, à +70 points de base.

La croissance interne du chiffre d'affaires de l'activité Services Avantages & Récompenses s'élève à +4%. Elle reste soutenue en Europe, à +9,5%. En Amérique latine, elle est cependant affectée par la faiblesse du Brésil, par rapport à une solide performance enregistrée au précédent exercice dans un environnement très concurrentiel.

Le résultat d'exploitation progresse de +5,9%, générant une marge d'exploitation de 5,9%, stable par rapport à l'exercice précédent, à taux de change constants et courants.

La marge d'exploitation des Services sur Site, hors effet de change, recule de -10 points de base en raison de la hausse des coûts de couvertures santé aux États-Unis, représentant 14 points de base. Excluant cet élément, la marge aurait été en légère progression, l'amélioration des segments Entreprises & Administrations et Santé & Seniors permettant de compenser la détérioration du segment Éducation.

Les Services Avantages & Récompenses ont connu une forte augmentation des marges de +160 points de base, à taux constants, en raison de gains d'efficacité opérationnelle liés à une vaste transformation digitale des back-offices ces dernières années et à un contrôle très strict des coûts au Brésil compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires.

Les autres charges opérationnelles nettes s'établissent à 66 millions d'euros, globalement stables par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le résultat net publié de 378 millions d'euros augmente de +3,8%. Le BPA de base affiche une hausse de +3,7% et s'établit à 2,59 euros.

Le résultat net ajusté s'élève à 424 millions d'euros, en hausse de +2,8%.

Les liquidités générées par les opérations du semestre correspondent à une sortie de trésorerie de 243 millions d'euros, principalement en raison d'une augmentation des investissements à 268 millions d'euros, soit 2,3% du chiffre d'affaires, de la réduction des délais de paiement au Royaume-Uni liés à l'implémentation du Prompt Payment Code, d'un décalage d'une échéance périodique dans les Services Avantages & Récompenses et d'une sortie de trésorerie liée à la Coupe du monde de rugby. En conséquence, le ratio d'endettement net1 à la fin de la période est de 1,3x contre 1,2x à la fin du 1er semestre de l'exercice précédent.

L'engagement de Sodexo en matière de responsabilité d'entreprise continue d'être reconnue par la communauté financière. Pour la 13e année consécutive, le Groupe figure en tête du classement "Sustainability Yearbook" de SAM et figure également dans la catégorie "or" d'EcoVadis. Sodexo reste par ailleurs le leader de son secteur d'activité dans l'indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI), pour la 15e année consécutive. Le Groupe a par ailleurs été inclus dans l'indice Bloomberg Gender-Equality 2020, qui reconnaît l'engagement de l'entreprise à promouvoir les femmes au travail. Sodexo s'est également joint à l'initiative The Valuable 500 qui place le handicap à l'ordre du jour des entreprises, en renforçant ses engagements en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap.

Perspectives

La pandémie de COVID-19 a commencé à produire des effets sur notre activité en Chine à partir de la deuxième quinzaine de janvier, avant de s'accentuer rapidement dans le monde entier en février, le virus se propageant d'une région à l'autre et générant de plus en plus de mesures gouvernementales de sécurité pour limiter sa propagation.

Sodexo se coordonne à l'échelle mondiale, régionale et locale pour assurer la continuité de ses activités et appliquer ses plans en cas de pandémie afin de soutenir et de protéger ses employés et ses consommateurs dans l'ensemble de ses géographies. La santé et la sécurité des employés et des consommateurs est notre priorité absolue. Sodexo a renforcé les règles déjà existantes en matière de sécurité alimentaire, d'hygiène personnelle et de contrôle des infections.

La situation étant évolutive, les équipes suivent de près son développement et s'attachent à respecter les directives des institutions compétentes et des autorités locales.

"A ce jour, nous estimons que les Services sur Site seraient impactés comme suit :

Pour le segment Éducation, nous estimons que les Écoles pourraient rouvrir leurs portes progressivement au cours du dernier trimestre scolaire alors que la plupart des Universités resteraient fermées jusqu'à la prochaine rentrée.

Pour le segment Entreprises & Administrations :

En Sports & Loisirs, les volumes seraient fortement impactés sur le 2e semestre ;

En Services aux Entreprises, la reprise des activités serait plus hétérogène en termes de calendrier et de scénarios ;

Les segments Energie & Ressources et Services aux Gouvernements ne devraient être que légèrement affectés.

Le segment Santé & Seniors est actuellement plus légèrement impacté par rapport aux autres. Nous nous adaptons rapidement à la demande de nos clients dans un contexte sous tension. Concernant les Services Avantages & Récompenses, nous anticipons une légère baisse d'activité liée à la mise en place des dispositifs de chômage partiel ainsi que des variations tant dans les flux d'émission que de remboursement, avec des retards ou des reports de trafic entre différents types de commerçants.

Au 9 avril 2020, au niveau du Groupe, nous modélisons une réduction du chiffre d'affaires au 2nd semestre de 2,4 à 2,8 milliards d'euros par rapport à l'exercice précédent" conclut la direction.

Sodexo est également mobilisé pour assurer la continuité de ses activités et de ses résultats à travers un ensemble d'actions rigoureuses :

une gestion proactive de nos frais de personnel pour s'adapter aux évolutions rapides de la situation, redéploiement d'équipes sur des sites en tension lorsque cela est possible, recours aux initiatives gouvernementales en faveur de l'emploi et contrôle renforcé des frais administratifs ;

une gestion stricte de notre trésorerie et notamment un dialogue continu avec nos clients pour sécuriser les encaissements, un suivi quotidien des positions de trésorerie, un contrôle renforcé des dépenses et un respect des procédures de gestion centralisée de la trésorerie ;

un report des dépenses d'investissement non strictement nécessaires et des opérations de fusions-acquisitions jusqu'à nouvel ordre. À ce stade, après d'importantes mesures prises sur sites et la réduction des frais administratifs, nous estimons que l'impact sur le résultat d'exploitation se situerait autour de 25% de la baisse du chiffre d'affaires. Nous restons confiants quant à la solidité de notre situation financière et de notre position sur le marché, ainsi que des perspectives positives à moyen terme et du potentiel de Sodexo".

Calendrier financier de l'exercice 2019-2020

Chiffre d'affaires à neuf mois : 7 juillet 2020

Résultats annuels : 29 octobre 2020

Assemblée Générale : 12 janvier 2021