Sodexo renforce sa relation commerciale avec Ardent Health Services aux États-Unis

(Boursier.com) — Sodexo annonce la signature d'un nouveau contrat qui renforce le partenariat avec Ardent Health Services, entreprise spécialisée dans les soins de santé aux Etats-Unis. Grâce à ce partenariat renforcé, plus de 1 500 employés de Sodexo proposeront des services de restauration et de nutrition, ainsi que des services de prévention des infections dans plus de 50 sites Ardent répartis dans six États. Jusqu'à présent, Sodexo fournissait des services de nutrition et prévention des infections aux patients dans quatre sites Ardent.

"Nous sommes ravis de pouvoir prolonger et étendre notre partenariat avec Ardent", a déclaré Stuart Winters, Directeur Général Sodexo Santé Amérique du Nord. "Nos équipes continueront de travailler avec Ardent pour favoriser le développement, le recrutement et la fidélisation du personnel tout en déployant des technologies et des programmes innovants afin de contribuer à proposer aux patients et aux communautés d'Ardent des prestations de soins de haute qualité."

Sodexo continuera d'accompagner Ardent dans la mise en place de processus, de nouvelles technologies et de prestations de services standardisés. Cela permettra à Ardent d'améliorer son efficacité opérationnelle tout en améliorant la qualité des soins prodigués aux patients.

"Travaillant déjà avec Sodexo, nous avons toujours été impressionnés par le niveau de performance et le dévouement dont font preuve les équipes", a déclaré Terika Richardson, Directrice des opérations d'Ardent. "Nous savons que Sodexo continuera à créer de la valeur et nous aidera à exécuter notre mission de fournir d'excellents soins aux patients."