Sodexo recule, le marché est déçu

(Boursier.com) — Sodexo abandonne 4,2% à 68,8 euros après avoir finalement renoncé à ouvrir le capital de son activité "Services Avantages & Récompenses". Le Conseil d'Administration du groupe de restauration collective a estimé qu'elle n'était pas suffisamment créatrice de valeur et a donc décidé de définir une nouvelle feuille de route pour accélérer le développement de l'activité, sans en dire davantage.

Oddo BHF considère cette annonce comme quelque peu décevante, notamment parce que nous manquons de détails sur le nouveau plan de développement. De plus, les investisseurs pourraient se poser la question de la capacité de Sodexo à changer/évoluer après avoir abandonné la recherche d'un DG externe il y a quelques mois. Cela dit, les fondamentaux restent assez solides dans l'environnement actuel et Sodexo devrait à terme bénéficier de la reprise de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. La valorisation semble trop bon marché pour que le broker change son avis 'surperformer'.

"Nous nous attendons à ce que les investisseurs soient déçus par cette nouvelle, car la vente d'une participation (...) était considérée par beaucoup comme un événement de " cristallisation de la valeur", affirme de son côté Barclays. La vente "portait en elle l'espoir d'une transformation de la performance (du Service A&R) sous une nouvelle gouvernance après de nombreuses années de sous-performance par rapport à Edenred".

C'est "clairement décevant", écrit l'analyste de Bernstein Richard Clarke ('surperformance'). Le broker s'attendait à une réaction négative de l'action après cette annonce même si Sodexo se négocie bien en dessous des niveaux d'avant Covid et avec une décote record par rapport à ses pairs malgré des perspectives plus attrayantes pour le secteur dans les années à venir. La nouvelle direction devra expliquer comment elle entend accélérer la croissance de la division.