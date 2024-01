Sodexo : recule avec le marché

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Sodexo abandonne 1% à 101,3 euros après une publication trimestrielle globalement en ligne avec les attentes des analystes. Le groupe de restauration collective a annoncé au titre de son premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros, en hausse de 3,1%, incluant un effet de change négatif de -4,8% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%. La croissance interne s'établit à +8,2%.

La firme a confirmé ses perspectives (hors Pluxee) pour les exercices 2024 et 2025, à savoir une croissance interne entre +6 et +8% par an et une marge en amélioration de +30 à +40 points de base par an, à taux constants.

Oddo BHF maintient son avis 'surperformer' à la suite de ces annonces. Sodexo présente un profil défensif dans le contexte actuel puisque le groupe réalise 55% de son chiffre d'affaires dans des secteurs moins dépendants de l'environnement macroéconomique (santé, éducation, sport & loisirs). En parallèle, Sodexo offre un potentiel d'amélioration significatif, déjà visible depuis 2022 et confirmé en 2023, notamment via la croissance du taux de rétention (désormais plus de 95%, objectif relevé à 96% contre environ 93% pour la moyenne historique) et des nouvelles affaires nettes (maintenant 2-3% contre 0% pour la moyenne historique). Cette avancée confirme la pertinence de la stratégie du groupe sous Sophie Bellon (DG depuis 2021) qui a su, avec le conseil d'administration, prendre des décisions importantes (retour à un organisation par régions, spin-off de Pluxee, réduction du nombre de pays, déploiement d'offres alimentaires haut de gamme et plus flexibles/digitales). L'analyste attend une accélération de la croissance organique à des niveaux supérieurs à 6% par an en 2024 et 2025, et de la rentabilité, in fine plus proche des niveaux de Compass, grâce notamment à l'augmentation du taux de rétention et au développement commercial. La valorisation de Sodexo à 10,3x VE/EBIT 2024 implique une décote de 20% par rapport à son multiple historique et de 40% par rapport à Compass.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 est en ligne avec les attentes avec une croissance organique de 8,2%, avec de solides performances en Amérique du Nord et en Europe, tandis que le reste du monde a quelque peu déçu, note Stifel. La contribution tarifaire a diminué séquentiellement, même si elle représente toujours un peu plus de la moitié de la croissance au niveau du groupe. La société fait état d'une production nette " solide ", même si l'on note quelques sites perdus dans les Seniors en Amérique du Nord et une production nette négative dans l'Éducation en Europe. Sans surprise, les perspectives se sont confirmées. Dans l'ensemble, le broker ('conserver') considère cette publication conforme aux attentes.