Sodexo : propose un dividende de 3,10 euros

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Sodexo se tiendra, le 15 décembre à 15h30 à l'Auditorium de La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.

L'avis préalable à cette Assemblée Générale comprenant notamment l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 3 novembre 2023. L'avis de convocation sera publié au BALO et dans le journal d'annonces légales "Les Affiches Parisiennes" du 27 novembre. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les informations visées au Code de commerce ainsi que le Document d'enregistrement universel 2023. Pour les actionnaires qui ne pourraient pas être physiquement présent(e)s à l'Assemblée Générale, cet évènement sera retransmis en direct sur le site internet de Sodexo. La vidéo sera également disponible en différé.

Dividende

Par la 3e résolution, le Conseil d'Administration de Sodexo proposera d'approuver l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende de 3,10 euros par action au titre de l'exercice social clos le 31 août 2023, ce qui représente un taux de distribution sur le résultat net ajusté de 50%, en ligne avec la politique de dividende.

Conformément aux statuts de la société, une majoration de 10% du dividende, soit 0,31 euro par action, serait attribuée aux actions inscrites sous la forme nominative depuis au moins 4 ans, soit depuis au moins le 31 août 2019, et jusqu'à la date de mise en paiement du dividende.

La distribution du dividende serait effectuée selon le calendrier suivant :

- mercredi 20 décembre 2023 : date de détachement du coupon (date à laquelle les actions seront négociées sans droit au dividende au titre de l'exercice social clos le 31 août 2023) ;

- vendredi 22 décembre 2023 : date de paiement du dividende et, le cas échéant, du dividende majoré.

Sodexo soumettra aussi aux actionnaires les principes du spin-off de Pluxee et des éléments de constitution de son Conseil d'Administration.