Sodexo : programme mondial !

(Boursier.com) — Sodexo annonce le lancement mondial de 'Rise with Sodexo', programme destiné à ses clients pour répondre aux défis sanitaire, opérationnel et de confiance posés par l'installation dans le temps de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Alors que de nombreux pays sortent progressivement du confinement, les salariés veulent se sentir en sécurité sur leur lieu de travail et voir leurs attentes prises en compte lorsqu'ils télétravaillent, relève Sodexo. Les consommateurs doivent être certains de pouvoir compter sur les entreprises auxquelles ils accordent leur confiance parce qu'elles adoptent les normes de santé et de sécurité les plus élevées, ajoute le groupe.

Ainsi, Sodexo a développé 'Rise with Sodexo', afin d'aider ses clients à rebondir et se relancer grâce à une offre complète de services essentiels et innovants. Fort des enseignements tirés de leur soutien aux entreprises basées en Asie lors de la reprise d'activité, les équipes et experts de Sodexo ont identifié les nouveaux besoins des clients et des collaborateurs de tous les secteurs. Cette approche, qui vise à créer un impact positif pour demain et à rétablir la confiance, passe par l'évaluation des risques par ses experts et l'identification des mécanismes de redémarrage les plus appropriés, mais aussi par la protection des personnes et des lieux grâce à une large palette de services qui va de la désinfection aux services sans contact. le programme comprend également la mise en place de services de restauration vecteurs de performance, adaptés au travail à distance ou sur site avec des offres équilibrées et responsables, de la vente à emporter, à la vente au détail, à la livraison de repas ou encore aux titres repas digitalisés. Le plan comprend aussi le soutien au bien-être des consommateurs et à la communication, ainsi que l'optimisation de l'expérience au travail et qu'une gestion optimisée de l'énergie pour une efficacité accrue - tout en respectant des engagements élevés en matière de responsabilité environnementale.

Cette approche, grâce à la complémentarité des Services sur Site, Services Avantages & Récompenses, et Services à la Personne et à Domicile, permet à Sodexo d'intégrer plus de 20 services essentiels, adaptés spécifiquement aux besoins de ses clients et consommateurs. Ce programme, actuellement mis en place aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni & Irlande, sera déployé mondialement sur les segments de clientèles de Sodexo.