Sodexo : programme à l'appui

Sodexo : programme à l'appui









Crédit photo © Sodexo

(Boursier.com) — Sodexo remonte de 2,5% à 56,45 euros, alors que le groupe a invité les investisseurs et les analystes à une Journée Investisseurs virtuelle ce 2 novembre. Denis Machuel, Directeur Général du groupe et son équipe de direction ont réaffirmé la résilience et la pertinence de son modèle économique, aujourd'hui et pour le futur, les progrès réalisés au cours des deux dernières années... "Pour rester agile et préserver sa rentabilité future, Sodexo a déployé son programme GET ('Group Effectiveness and Transformation'). Ce programme permet de continuer à ajuster les frais de personnels sur site alors que les mesures gouvernementales en faveur de l'emploi vont progressivement diminuer, et aussi de réduire de façon durable ses SG&A par la simplification de ses structures. Ce programme a déjà démarré au second semestre de l'exercice 2019-2020 et s'achèvera à la fin de l'exercice 2020-2021" explique le management.

Le coût total du programme est estimé à 350 millions d'euros, dont 158 millions d'euros déjà pris en compte sur l'exercice 2019-2020. Ce programme permettra de réaliser des économies annuelles cumulées d'un montant de 350 millions d'euros d'ici l'exercice 2021-2022, correspondant pour une moitié en une baisse récurrente des SG&A et pour l'autre à la protection de nos marges sur site.

Pour l'avenir, Sodexo reste confiant dans sa capacité à s'adapter au nouvel environnement et notamment face à l'évolution des tendances en matière de télétravail. L'impact estimé, à moyen terme, sur le chiffre d'affaires total des Services aux entreprises est limité à moins de 10%.

Sodexo est bien positionné pour tirer parti de nouvelles opportunités par la combinaison :

Du renforcement de l'externalisation,

De nouvelles offres de restauration, favorisant notamment une alimentation toujours plus durable, avec de nouveaux modèles opérationnels et commerciaux et la complémentarité des Services Avantages & Récompenses, le tout renforcé par une digitalisation accélérée,

D'une demande croissante des services de Facilities Management, notamment dans la gestion d'espaces de travail plus agiles, ainsi que plus d'intégration de services, s'appuyant sur les dernières innovations technologiques. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ramené sa cible de 58 à 55 euros en étant 'neutre' sur le dossier.