Sodexo  : process en cours

(Boursier.com) — Sodexo reprend 0,3% ce mercredi à 71,50 euros, alors que parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté sa cible de 92 à 94 euros avec un avis à 'surperformer' sur le groupe de services qui procède actuellement à la recherche d'un nouveau Directeur Général, qui devra remplacer l'actuel dirigeant Denis Machuel. Le Conseil d'Administration a en effet mandaté un cabinet de recrutement pour mener à bien la recherche d'un successeur d'ici au 30 septembre prochain, date du départ de Denis Machuel.

Sodexo notait au sujet du contexte actuel "l'accélération des nouveaux comportements et tendances de consommation" et expliquait que "cette nouvelle étape doit permettre au groupe de s'adapter rapidement aux attentes de ses clients et des consommateurs et retrouver le chemin d'une croissance solide, rentable et responsable dans la durée". Pour assurer la continuité opérationnelle de l'entreprise pendant la recherche d'un nouveau DG, la Présidente du Conseil d'Administration Sophie Bellon exerce également par intérim la fonction de Directrice Générale.

Jefferies était auparavant repassé de 'sous-performance' à 'achat' sur le dossier en ciblant un cours de 85 euros sur fond de relèvement des objectifs semestriels... Le groupe de restauration collective, qui a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 4,48 MdsE, en hausse de 14,7%, table sur une marge d'exploitation de 3,5% sur les six derniers mois de son excercice, contre 3,1% précédemment, et sur une hausse de 15% de ses ventes à périmètre comparable, contre une fourchette de 10 à 15% auparavant.