Sodexo présente sa stratégie de recentrage et d'accélération de sa croissance

(Boursier.com) — Lors de son 'Capital Markets Day', qui se tient aujourd'hui, Sodexo présentera son plan stratégique à horizon 2025 visant à générer une croissance durable et rentable et à créer de la valeur pour ses actionnaires et l'ensemble de ses parties prenantes.

La stratégie de Sodexo de recentrage et d'accélération repose sur 3 piliers :

-Se recentrer sur les services de restauration et être plus sélectif dans les services de Facilities Management ;

-Accélérer la croissance rentable des Services Avantages & Récompenses ;

-Renforcer l'impact de la contribution sociétale et environnementale du Groupe.

Le Conseil d'Administration est convaincu qu'en exécutant avec succès cette stratégie, Sodexo atteindra :

Pour l'exercice 2023 : +8 à +10% de croissance interne du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants.

Pour les exercices 2024 et 2025 : +6 à +8% de croissance interne du chiffre d'affaires et une marge d'exploitation supérieure à 6% en 2025.

L'ambition de Sodexo est d'être le leader mondial en matière d'alimentation durable et d'expériences à haute valeur ajoutée, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Grâce à ses positions solides à l'échelle mondiale sur les marchés attractifs de la restauration et du Facilities Management, à une attention constante portée à l'exécution opérationnelle ainsi qu'à un bilan très solide, Sodexo est bien placé pour réaliser son ambition.

Pour mettre en oeuvre ce plan stratégique, une Leadership Team resserrée supervisera une organisation simplifiée et plus efficace.

Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo a déclaré : "L'exercice 2022 a été un tournant. Sodexo a renforcé sa compétitivité et a réalisé des progrès significatifs par rapport aux priorités que j'avais fixées en prenant les fonctions de Directrice Générale. Aujourd'hui, avec notre stratégie de recentrage et d'accélération, et grâce à une attention de chaque instant portée à l'exécution opérationnelle, nous prévoyons la poursuite de l'amélioration de notre performance dans les années à venir. Je suis convaincue de la capacité de Sodexo à réaliser une croissance interne solide et une marge d'exploitation supérieure à 6%. Nos collaborateurs sont essentiels à la réussite de ce plan, et je tiens à les remercier pour l'excellent travail qu'ils accomplissent au quotidien pour offrir des services de qualité à nos clients et consommateurs. Ils contribuent ainsi à notre impact positif sur la société et dans les territoires où nous opérons. Je suis convaincue que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser une croissance rentable sur le long terme et être le leader mondial en matière d'alimentation durable et d'expériences à haute valeur ajoutée à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement".