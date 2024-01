Sodexo : Pluxee affiche ses ambitions

(Boursier.com) — Pluxee , activité de Sodexo dans les avantages et l'engagement des salariés, tient ce jour un Capital Markets Day au cours duquel Aurélien Sonet, directeur général, et son équipe de direction présenteront la stratégie de croissance et les objectifs financiers de Pluxee pour les exercices fiscaux 2024 et 2026. Pluxee devrait devenir une société cotée indépendante suite à la distribution de l'intégralité de ses actions aux actionnaires de Sodexo, sur la base d'une action Pluxee pour chaque action Sodexo détenue. Les titres seront cotés sur Euronext Paris à l'ouverture des marchés le 1er février 2024, sous réserve de l'approbation de la distribution lors de l'AG des actionnaires de Sodexo le 30 janvier 2024 et des conditions de marché.

Aurélien Sonet commente : "Fort de plus de 45 ans de croissance rentable, la cotation de Pluxee marque une étape importante de notre parcours en tant qu'acteur majeur des avantages et de l'engagement des salariés. Aujourd'hui, nous révélons notre stratégie pour soutenir une croissance rentable sur un vaste marché en pleine expansion, en donnant vie à une expérience personnalisée et durable pour les employés au travail et au-delà. Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre les objectifs stratégiques et financiers ambitieux que nous annonçons aujourd'hui. Grâce à nos talents, nos investissements technologiques et digitaux, ainsi qu'à une approche ciblée et disciplinée en matière de fusions et acquisitions, nous poursuivrons la forte dynamique engagée au cours des dernières années et qui s'est poursuivie au premier trimestre de l'exercice 2024. Sous l'impulsion d'une équipe de direction compétente, soutenue par un Conseil d'administration expérimenté, Pluxee est désormais prêt à réaliser son plein potentiel".

Avec une présence dans 31 pays, le modèle économique de Pluxee adapté à la croissance et générateur de trésorerie connecte plus de 500.000 clients et 1,7 million de commerçants à 36 millions de consommateurs. Au cours de l'exercice 2023, Pluxee a généré un volume d'affaires de 22,8 milliards d'euros et un EBITDA récurrent de 363 millions d'euros sur la base d'un chiffre d'affaires total de 1.052 millions d'euros, correspondant à une marge d'EBITDA récurrent d'environ 34,5%.

Le marché total des avantages et de l'engagement des salariés, qui comprend les titres repas et alimentaires, les avantages liés au bien-être et à la qualité de vie, ainsi que les solutions d'engagement, de motivation et de reconnaissance des collaborateurs, est estimé par le groupe à plus de 1.000 milliards d'euros. Il est porté par le besoin croissant des employeurs d'attirer, de fidéliser et d'engager leurs collaborateurs et également, par de solides tendances macroéconomiques. Le groupe estime que le marché total des titres repas et alimentaires devrait atteindre un volume d'affaires compris entre 250 et 260 milliards d'euros d'ici 2026 !

Pluxee a pour objectif de renforcer son leadership sur le marché des titres repas et alimentaires et d'enrichir son offre en proposant une gamme plus large d'avantages aux salariés et de solutions d'engagement. Cette stratégie sera déployée à travers l'augmentation de l'offre d'avantages aux salariés afin de répondre à l'évolution des besoins des clients et des consommateurs, la consolidation du partenariat qui lie Pluxee aux commerçants, le renforcement de la présence du groupe dans le domaine de l'engagement, de la motivation et de la reconnaissance des collaborateurs, ainsi que l'acquisition de nouveaux clients - en mettant notamment l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) au travers d'une stratégie commerciale et marketing segmentée - et l'exploitation du portefeuille de clients existants grâce notamment au cross-selling. Le groupe entend aussi augmenter la rentabilité grâce à des gains d'efficacité et au levier opérationnel.

Pluxee prévoit de mettre en oeuvre ces initiatives en s'appuyant sur les compétences de ses équipes, la technologie et les données développées, ainsi que sur une approche disciplinée en matière de fusions et acquisitions. Son engagement en matière de développement durable est pleinement intégré dans son plan stratégique. Suite au spin-off, Pluxee "bénéficiera d'un bilan solide" pour mettre en oeuvre sa stratégie de croissance. Au 31 août 2023, la trésorerie nette s'élève à 859 millions d'euros. Le groupe a sécurisé "un montage financier solide", comprenant un prêt relais de 1,5 milliard d'euros et une ligne de crédit renouvelable de 0,65 milliard d'euros.

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, "Pluxee continue de bénéficier d'une forte dynamique commerciale et d'un environnement macro-économique toujours porteur". Le chiffre d'affaires total s'élève à 266 millions d'euros, en croissance organique de 19,7%, légèrement impacté par des effets de change en relation notamment avec le traitement comptable de la Turquie en hyperinflation. Le chiffre d'affaires opérationnel présente une solide croissance organique de 12,9%. Le chiffre d'affaires relatif au Float augmente de 99,5% en organique, principalement en raison de l'augmentation du Float ainsi qu'à la poursuite de la hausse des taux d'intérêt. Le chiffre d'affaires des activités d'avantages aux salariés atteint 224 millions d'euros, générant une croissance organique de 24,3%, principalement grâce une trajectoire dynamique des valeurs faciales, ainsi qu'à l'acquisition de nouveaux clients et à la croissance du portefeuille. Les autres produits et services génèrent un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros, stable par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2023 du fait d'une base de comparaison élevée dans les contrats d'aide publique. Pluxee enregistre une croissance organique à deux chiffres dans les trois régions où le groupe est présent. Cette hausse s'explique par la hausse des volumes portée par les nouveaux contrats, l'augmentation des valeurs faciales et le taux de rétention net, ainsi que par l'augmentation des revenus liés au Float.

Les objectifs financiers de Pluxee pour les exercices fiscaux 2024 et 2026 visent à générer une croissance organique durable de son chiffre d'affaires, améliorer sa marge d'EBITDA récurrent et maintenir un niveau élevé de conversion de trésorerie. Pour 2024, la croissance organique est attendue à deux chiffres, alors que la marge d'EBITDA récurrent est anticipée stable a minima après prise en compte des frais de siège. D'ici 2026, la conversion de trésorerie est attendue à plus de 70% en moyenne (exercices 2024 à 2026), alors que les investissements devraient représenter environ 10% du chiffre d'affaires avec un focus sur la technologie. Le dividende représenterait au moins 25% du bénéfice net à partir de l'exercice 2024.