Sodexo : perd du terrain après les annonces

(Boursier.com) — Sodexo cède 2% à 64,3 euros après le point sur son activité. Le groupe de restauration collective a indiqué que sa performance au quatrième trimestre 2019-2020 est en ligne avec les hypothèses présentées en juillet dernier en ce qui concerne le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et les liquidités générées par les opérations.

Face à la crise sanitaire, le management procède à une revue de la valeur de ses actifs, susceptible de conduire à l'enregistrement de dépréciations, et a lancé des actions afin de "renforcer son agilité" en anticipation de la fin des programmes de soutien gouvernementaux dans plusieurs pays. Il pourrait enregistrer des dépréciations d'actifs d'environ 250 millions d'euros à la fin du second semestre de l'exercice 2019-2020, ainsi que des charges de restructuration de 160 millions d'euros, toutes liées à l'impact de la crise du coronavirus.

Malgré des charges supplémentaires, mais compte tenu de leur caractère exceptionnel et non-cash pour certaines ainsi que d'un quatrième trimestre en ligne avec les attentes, Oddo BHF n'attend pas d'ajustement majeur du consensus sur le haut du P&L, sur lequel devrait se concentrer le marché dans le contexte actuel. Le broker maintient ainsi son avis 'neutre' sur la valeur, qui repose sur une valorisation qui reflète les pressions liées au COVID-19 avec un PE 2021e de 13,8x (vs Compass à 28x, Elior à 10x et proche d'ISS à 14.5x) pour un profil de croissance en ligne avec son secteur ; sa prudence concernant l'accélération de la croissance organique, qui reste à confirmer sur le long terme, notamment le risque de pertes de contrats (Santé en Amérique du Nord) ; et un potentiel d'amélioration de la marge limité, contraint par les investissements nécessaires pour maintenir une croissance organique durablement supérieure à 3%. L'objectif est maintenu à 65 euros.