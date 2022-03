Sodexo : pénalisé par une note d'analyste

(Boursier.com) — Sodexo abandonne 1,4% à 71,9 euros en matinée sur la place parisienne. L'actualité autour du géant de la restauration collective est marquée par une note de Bryan Garnier qui a dégradé le dossier à 'neutre' avec un objectif maintenu à 95 euros. Les résultats semestriels qui seront publiés le 1er avril devraient confirmer la poursuite de la reprise trimestre après trimestre malgré l'impact des nouvelles mesures sanitaires mises en place en fin d'année dernière. Si l'impact de la crise sanitaire s'estompe, l'ampleur des conséquences de l'invasion de l'Ukraine, notamment sur les prix des matières premières alimentaires après les salaires, pourrait largement remettre en cause les orientations du management pour l'exercice en cours, souligne le broker. Au vu de cette situation et dans l'attente de cette publication, le courtier préfère se montrer plus prudent.